ЗАРЕЖДАНЕ...
Три лечебни заведения във Варна са на загуба
©
Сред здравните заведения, реализирали печалба, са "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна“ и "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов“. Положителни резултати отчитат и диагностично-консултативните центрове – ДКЦ V, ДКЦ IV, ДКЦ III и ДКЦ "Чайка“. Печалба реализират също "Дентален център I Варна“ и Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина I. Данните сочат стабилност в дейността на повечето общински лечебни заведения през отчетния период.
На загуба приключват три лечебни заведения. Това са "Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“, ДКЦ "Св. Иван Рилски“ в район "Аспарухово“ и ДКЦ I "Св. Клементина“.
От търговските дружества с най-добър резултат е "Дворецът на културата и спорта“, който отчита значително по-висока печалба спрямо предходната година. Печалби отчитат и "Обреди“ ЕООД, "Пазари“ ЕАД и "Ученическо и столово хранене“ ЕАД.
Със загуба за 2024 г. приключва "Градски транспорт“ ЕАД, въпреки че се отчита подобрение спрямо предходните две години. На минус завършва и "Стадион Спартак“ ЕАД, което не е осъществявало дейност през отчетния период, но има направени разходи за външни услуги.
Още от категорията
/
Апелативният съд във Варна постигна уникална спогодба, сложила край на дела за над 1,5 млн. лв.
13:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
НСИ каза с колко са скочили жилищата – във Варна е по-поносимо, о...
21:59 / 24.09.2025
Протестът "Свобода за Благо!" блокира кръстовище във Варна
19:24 / 24.09.2025
Терзиев: Днес това е Благо. Утре може да е всеки друг
18:33 / 24.09.2025
Мъж за скандала в Максуда: Шофьорът започна да ни обижда!
20:17 / 24.09.2025
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има фак...
09:40 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.