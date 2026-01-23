Три нови социални центъра ще бъдат изградени във Варна. Това стана ясно на днешното заседание на комисията по финанси и бюджет към местния парламент. Членовете й гласуваха отпускането на малко над 254 хил. евро с ДДС от местната хазна преди приемането на бюджета за тази година. Средствата ще бъдат използвани за съфинансиране на проекта.Общата му стойност е над 2,24 млн. евро и се осигурява от Механизма за възстановяване и устойчивост. Два от центровете ще предоставят резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, като всеки ще разполага с 15 места. Третият център с капацитет 30 места ще бъде специализиран за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства. Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 юни 2026 г.За съфинансирането вече има решение на Общинския съвет от 2025 г., но за да могат средствата да бъдат изплатени преди приемането на бюджета, е необходимо още едно решение от местния парламент.