Вчера само за няколко часа служители на Първо РУ и РУ Аксаково установили и задържали за срок от 24 часа две жени на 32 и 33 години. Причината, че са извършили кражби на лични вещи от търговски обекти. Едната е присвоила документи и 100 лева, а другата свила мобилен телефон. Инкриминираните вещи са намерени и приложени към образуваните бързи производства, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.От там допълниха, че 25-годишна бургазлийка е задържана вчера в Първо РУ. Преди два дни, тя е извършила кражба на електрически скутер, чрез срязване на заключващата проволка. В хода на проведените оперативно-издирвателни дейности от криминалистите, извършителката била установена. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.