Трима нови професори във Варна изнесоха публични академични лекции
Новите професори са проф. д-р Васил Божков, проф. д-р Пламен Чернополски и проф. д-р Тошо Ганев.
Проф. д-р Васил Божков е ръководител на Катедрата по хирургични болести и работи във Втора клиника по хирургия в УМБАЛ "Света Марина“ – Варна. Темата на неговата лекция беше "Взаимоотношенията хирург-пациент-роднини. Конфронтация или колаборация“.
Проф. д-р Пламен Чернополски, ръководител на Учебен сектор по коремна хирургия към Катедрата по хирургични болести и началник на Втора клиника по хирургия в УМБАЛ "Света Марина“, се спря на темата "Предизвикателството хирургия“.
Проф. д-р Тошо Ганев, ръководител на Катедрата по урология и началник на Клиниката по урология в УМБАЛ "Света Марина“, представи лекция на тема "От диагностика до оперативно лечение на карцинома на простатната жлеза“.
