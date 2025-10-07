С публични академични лекции трима нови професори бяха тържествено въведени в професорското съсловие на Факултета по медицина към МУ – Варна. Поводът, обясни проф. д-р Йото Йотов, декан на факултета, е не само изискването на закона и на правилника на университета, но и желанието да се създаде традиция, която съществува от векове в някои по-стари университети в Европа.Новите професори са проф. д-р Васил Божков, проф. д-р Пламен Чернополски и проф. д-р Тошо Ганев.Проф. д-р Васил Божков е ръководител на Катедрата по хирургични болести и работи във Втора клиника по хирургия в УМБАЛ "Света Марина“ – Варна. Темата на неговата лекция беше "Взаимоотношенията хирург-пациент-роднини. Конфронтация или колаборация“.Проф. д-р Пламен Чернополски, ръководител на Учебен сектор по коремна хирургия към Катедрата по хирургични болести и началник на Втора клиника по хирургия в УМБАЛ "Света Марина“, се спря на темата "Предизвикателството хирургия“.Проф. д-р Тошо Ганев, ръководител на Катедрата по урология и началник на Клиниката по урология в УМБАЛ "Света Марина“, представи лекция на тема "От диагностика до оперативно лечение на карцинома на простатната жлеза“.