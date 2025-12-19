Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК във връзка с разкрита група, извършила множество престъпления, свързани със съставяне на неистински официални документи и използване на данни от чужди банкови карти, с цел набавяне на имотна облага. Към наказателна отговорност са привлечени трима мъже. Те бяха оставени в ареста с постановление на наблюдаващия случая прокурор до довеждането им в съда за определяне на мерки за неотклонение.На 17 декември 2025 година под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна е проведена специализирана операция от служители на ГДБОП при МВР от Варна. Разкрита е схема за придобиване и използване на данни от банкови карти без знанието и съгласието на титулярите им. Установено е, че се касае за предварителен сговор между трима мъже – Н.К. на 37 г., Х.И. на 53 г. и А.Д. на 61 години, които от месец януари до настоящия момент са извършвали незаконни действия на територията на различни европейски страни с цел да набавят за себе си имотна облага.Основната схема, по която са действали обвиняемите, се изразявала в използването на фалшив QR код в приложения за плащане на паркинг, който препращал платците към имитиращ оригиналния сайт електронен адрес, контролиран от трети лица. Така, въведени в заблуждение, потърпевшите предоставяли банковите си данни, но вместо да заплатят използваната услуга – паркинг, техните сметки били използвани за електронни разплащания без знанието и съгласието им. Наред с описаната схема, обвиняемите са се занимавали и с набавяне на неистински официални документи на различни лица.Работата по доказване и документиране на престъпната дейност продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Изясняват се допълнителни детайли около участието на всеки един от тримата обвиняеми в извършването на деянията.В съдебни заседания, мотивите на прокуратурата да поиска най-тежката мярка за неотклонение спрямо Н.К., Х.И. и А.Д. бяха уважени като основателни и Окръжният съд определи те да останат задържани под стража.Информация по случая бе изнесена днес от прокурор Радослав Лазаров – говорител на Окръжната прокуратура, на съвместен брифинг с началника на отдел "Североизточен" на ГДБОП при МВР Деян Горанов.