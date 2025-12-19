Трима варненци точили сметки с фалшив QR код бяха арестувани
© Varna24.bg
На 17 декември 2025 година под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна е проведена специализирана операция от служители на ГДБОП при МВР от Варна. Разкрита е схема за придобиване и използване на данни от банкови карти без знанието и съгласието на титулярите им. Установено е, че се касае за предварителен сговор между трима мъже – Н.К. на 37 г., Х.И. на 53 г. и А.Д. на 61 години, които от месец януари до настоящия момент са извършвали незаконни действия на територията на различни европейски страни с цел да набавят за себе си имотна облага.
Основната схема, по която са действали обвиняемите, се изразявала в използването на фалшив QR код в приложения за плащане на паркинг, който препращал платците към имитиращ оригиналния сайт електронен адрес, контролиран от трети лица. Така, въведени в заблуждение, потърпевшите предоставяли банковите си данни, но вместо да заплатят използваната услуга – паркинг, техните сметки били използвани за електронни разплащания без знанието и съгласието им. Наред с описаната схема, обвиняемите са се занимавали и с набавяне на неистински официални документи на различни лица.
Работата по доказване и документиране на престъпната дейност продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Изясняват се допълнителни детайли около участието на всеки един от тримата обвиняеми в извършването на деянията.
В съдебни заседания, мотивите на прокуратурата да поиска най-тежката мярка за неотклонение спрямо Н.К., Х.И. и А.Д. бяха уважени като основателни и Окръжният съд определи те да останат задържани под стража.
Информация по случая бе изнесена днес от прокурор Радослав Лазаров – говорител на Окръжната прокуратура, на съвместен брифинг с началника на отдел "Североизточен" на ГДБОП при МВР Деян Горанов.
Още от категорията
/
Биляна Якова: Твърденията за възнаграждение "над 5 000 лв." са груба клевета. Реалните ми доходи са били значително по-ниски
18.12
Започва поетапна техническа адаптация на автоматите за продажба на билети в градския транспорт във Варна за работа с евромонети
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненци отново излязоха на протест срещу Бюджет 2026
20:03 / 18.12.2025
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, кой...
17:43 / 17.12.2025
Дадоха старт на голям проект за Летище Варна
12:00 / 17.12.2025
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.