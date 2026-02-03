Труд на екип от МУ-Варна стана корица на престижно международно списание
Статията разглежда дългосрочните връзки между кърменето и невроразвитието в детска възраст и допринася към нарастващия интерес към ранните хранителни фактори и тяхното влияние върху развитието на нервната система.
Автори на публикацията, със заглавие "Beyond Infant Nutrition: Investigating the Long-Term Neurodevelopmental Impact of Breastfeeding“, са докторантите д-р Десислава Желязкова, Симонета Попова и стажант-лекар Мария Джогова, с научен ръководител проф. д-р Ружа Панчева, д.м.
Публикацията е достъпна онлайн на адрес: https://www.mdpi.com/2072-6643/17/16/2578
