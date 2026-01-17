Труп на млад мъж стресна минувачи в центъра на Варна, съобщиха очевидци.По информация на полицията става въпрос за 35-годишен чужденец.Според граждани той се е разхождал и изведнъж се е свлякъл на земята. Към момента на мястото на инцидента, бул. "Владислав Варненчик" 36, има полицейска кола.