Труп на млад мъж стресна минувачи в центъра на Варна, съобщиха очевидци. 

По информация на полицията става въпрос за 35-годишен чужденец. 

Според граждани той се е разхождал и изведнъж се е свлякъл на земята. Към момента на мястото на инцидента, бул. "Владислав Варненчик" 36, има полицейска кола.