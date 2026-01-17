Труп на млад мъж в центъра на Варна
По информация на полицията става въпрос за 35-годишен чужденец.
Според граждани той се е разхождал и изведнъж се е свлякъл на земята. Към момента на мястото на инцидента, бул. "Владислав Варненчик" 36, има полицейска кола.
