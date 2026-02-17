Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Труп в центъра на Варна шокира минувачи. По първоначална информация става дума за възрастна жена, която се е самоубила.

Тя е скочила от високите етажи на жилищна сграда.

На мястото са две линейки и патрулки.