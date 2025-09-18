Сподели close
В 4:50 часа, тази сутрин е получен сигнал за намерено тяло на починала жена. Трупът е открит в квартал "Чайка", до блок 5, съобщиха от варненската полиция.

Установено е, че тя е на 48 години.

В момента се работи за изясняване на случая и е образувано досъдебно производство.

 

Очаквайте подробности!

 