В 4:50 часа, тази сутрин е получен сигнал за намерено тяло на починала жена. Трупът е открит в квартал "Чайка", до блок 5, съобщиха от варненската полиция.Установено е, че тя е на 48 години.В момента се работи за изясняване на случая и е образувано досъдебно производство.Очаквайте подробности!