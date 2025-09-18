ЗАРЕЖДАНЕ...
Труп в квартал "Чайка" във Варна! Полицията на крак
Установено е, че тя е на 48 години.
В момента се работи за изясняване на случая и е образувано досъдебно производство.
Очаквайте подробности!
