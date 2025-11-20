Ще бъде изграден нов голям многоетажен буферен многоетажен паркинг във Варна.Това става ясно от публикация на кмета на район "Одесос“ Янислава Шопова във Фейсбук.Инициативата предвижда той да бъде обособен на имот общинска собственост, който се намира на ул. “Княз Черкаски", ъгъла с бул. “Владислав Варненчик".От публикацията на г-жа Шопова става ясно още, че администрацията на района е започнала проучване на територията и възможностите за реализация на такова съоръжение.Това би облекчило трафика в район “Одесос", като предложи буферно паркиране с обществен достъп на един от основните подходи към централната градска част, става ясно от публикацията на районния кмет.