Все повече варненци се отказват от закупуването на естествена елха, алармират търговци в морската столица. Като основната причина тази година те посочват влизането на България в еврозоната. "Хората се притесняват! Спестяват колкото може повече, а елхата за тях не е приоритет.", категорични са те и добавят, че затова и все повече хора предпочитат изкуствено дръвче, което да ползват с години."Все пак нищо не може да замени естественото дръвче и аромата му", убедени са продавачи.Естествените елхички на варненските пазари държат цени от 30 до 100 лева, видя репортер наВарненци предпочитат да спестят тази сума и да я вложат в празнична вечеря или подаръци за близките.А вие естествена или изкуствена елха ще изберете за вашия дом?