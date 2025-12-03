Търговци: Хората предпочитат изкуствени елхи, защото пестят. Страх ги е от еврото
"Все пак нищо не може да замени естественото дръвче и аромата му", убедени са продавачи.
Естествените елхички на варненските пазари държат цени от 30 до 100 лева, видя репортер на Varna24.bg.
Варненци предпочитат да спестят тази сума и да я вложат в празнична вечеря или подаръци за близките.
А вие естествена или изкуствена елха ще изберете за вашия дом?
