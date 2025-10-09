ЗАРЕЖДАНЕ...
Търговски спор за над 158 000 лв. приключи след медиация в центъра към Окръжен съд – Варна
©
След образуването на делото е било необходимо страните да уточнят иска и да се проведе предвидената от закона размяна на книжа, след което е било възможно съдът да насрочи първото открито съдебно заседание, което се е провело през юли 2024 година. Съдията насочва страните към медиация, като им разяснява възможността да потърсят взаимноприемливо решение извън съдебния процес.
В резултат на това, страните по делото участват в процедура по медиация. Тя протича в спокойна, неформална атмосфера, в която ги подпомага неутрален медиатор. Така са получили възможност да обсъдят реалните си интереси, да чуят позицията на другата страна и да потърсят общо, приемливо решение. Помолили са съда да спре хода на делото, за да могат да обмислят параметрите на споразумението.
Двете страни постигат спогодба, с която окончателно уреждат спора си. Съдът разпорежда да им бъде върнат значителен процент от държавната такса за воденето на делото. То е прекратено по взаимно съгласие – резултат, който им спестява проверка по инстанции, време и средства и запазва добрите им търговски отношения.
Спогодба със значим материален интерес - над 107 710 лева – в резултат на процедура по медиация беше постигната в началото на година и по още един съдебен спор в Окръжен съд – Варна. Той беше за вещни права между търговец и граждани, като споразумението беше сключено отново още на първа инстанция.
Центърът за медиация към Окръжен съд – Варна бе създаден преди 10 години, за да се популяризира медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове и за да подпомогне страните по съдебни дела доброволно да уредят отношенията си.
Още от категорията
/
Ръководството на Варна проведе важна среща с най-голямата и влиятелна информационна агенция на Китай
16:19
Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
14:20
Военноморското училище във Варна бе домакин на обучение за укрепване на гражданско-военното сътрудничество в киберсигурността
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.