В последните години все повече съдебни спорове във Варна намират своето решение не чрез дълги и свързани с много разходи процеси, а чрез алтернативния способ на медиацията. Показателен пример за това е търговско дело, започнало през януари 2024 г. в Окръжен съд – Варна. Спорът е между две фирми за възнаграждение по договор за строително-монтажни работи и обзавеждане на обект, на стойност над 158 000 лв. Едното дружество е регистрирано у нас, но собственикът му живее в Германия. Делото подлежи на разглеждане на три инстанции, но чрез медиацията страните сами намират решение още на първата.След образуването на делото е било необходимо страните да уточнят иска и да се проведе предвидената от закона размяна на книжа, след което е било възможно съдът да насрочи първото открито съдебно заседание, което се е провело през юли 2024 година. Съдията насочва страните към медиация, като им разяснява възможността да потърсят взаимноприемливо решение извън съдебния процес.В резултат на това, страните по делото участват в процедура по медиация. Тя протича в спокойна, неформална атмосфера, в която ги подпомага неутрален медиатор. Така са получили възможност да обсъдят реалните си интереси, да чуят позицията на другата страна и да потърсят общо, приемливо решение. Помолили са съда да спре хода на делото, за да могат да обмислят параметрите на споразумението.Двете страни постигат спогодба, с която окончателно уреждат спора си. Съдът разпорежда да им бъде върнат значителен процент от държавната такса за воденето на делото. То е прекратено по взаимно съгласие – резултат, който им спестява проверка по инстанции, време и средства и запазва добрите им търговски отношения.Спогодба със значим материален интерес - над 107 710 лева – в резултат на процедура по медиация беше постигната в началото на година и по още един съдебен спор в Окръжен съд – Варна. Той беше за вещни права между търговец и граждани, като споразумението беше сключено отново още на първа инстанция.Центърът за медиация към Окръжен съд – Варна бе създаден преди 10 години, за да се популяризира медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове и за да подпомогне страните по съдебни дела доброволно да уредят отношенията си.