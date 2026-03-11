Туристи от Израел отменят масово своите резервации по Северното Черноморие
Според него в настоящата сложна геополитическа ситуация държавата трябва ясно да постави туризма сред своите приоритети и да предприеме активни мерки за подкрепа на сектора.
По думите на Косев анулациите са основно от туристи от Израел и други държави от региона, които традиционно посещават България.
Най-силно това ще се усети в хотелите по Черноморието, които работят с хазартен туризъм, обясни той. Най-сериозно могат да бъдат засегнати курортите, където този тип туризъм е по-развит, включително Златни пясъци, каза той. Според Косев трябва да бъде задействан спешно кризисният пиар.
Трябва ясно да казваме, че България е безопасна дестинация и че тук всичко е нормално. В момента туристите се притесняват, защото военните конфликти не са толкова далеч както този в Украйна, така и напрежението в Близкия изток, посочи Косев.
Според него сериозен потенциал има и вътрешният туризъм. Много българи вече отменят планираните си пътувания до по-рискови дестинации.
Много българи няма да заминат на подобни места. Има хора, които анулират дори далечни пътувания с прекачвания през Близкия изток, обясни той.
Затова хотелиерите очакват българските туристи, както и гостите от Румъния, отново да имат ключова роля за летния сезон, каза експертът.
От бранша обмислят и възможността част от хотелите по Черноморието да отворят по-рано – още около великденските празници.
Хотелиерите са готови да предложат по-добри цени за българските туристи, макар че секторът е под натиск от нарастващи разходи.
Косев предупреди, че пред туризма има и други предизвикателства. Сред тях са повишаването на цените на горивата, което вероятно ще доведе до поскъпване на редица услуги и хранителни продукти.
По думите му секторът все още очаква по-ясна подкрепа от държавата, включително и в данъчната политика.
Туризмът често се определя като приоритетен отрасъл, но това трябва да се види и в реални действия, подчерта той.
От бранша настояват за по-активен диалог с Министерство на туризма, както и за срещи между бизнеса и институциите, на които да се обсъдят конкретни мерки за стабилизиране на сектора преди летния сезон.
