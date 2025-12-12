Туристическият сектор във Варна настоява 2 млн. евро от туристическия данък за 2026 г. да бъдат използвани целево за подобряване на транспортната свързаност на града, включително за стимулиране на авиокомпании да поддържат полети до Летище Варна. Искането бе представено на заседание на ПК "Туризъм, търговия и рекламна дейност“, на което представители на бранша алармираха за "неочакван, но изключително сериозен проблем“, породен от решението на Electra Airways да прекрати полетите си до български летища.Според данните Electra Airways е осигурявала близо 40% от всички туристи, пристигащи с полети от Германия до Варна. Това я превръща в ключов фактор за летния туристически поток и прекратяването на полетите създава риск от осезаем спад на посетителите през предстоящия сезон. Браншът предупреждава, че подобно развитие би нанесло тежък удар върху туризма и местната икономика, включително върху приходите в общинския бюджет.В тази ситуация туристическите оператори и браншовите организации настояват за създаването на специален фонд – по модела на вече работещите механизми в Бургас, Пловдив и общините от южното Черноморие. Такъв фонд би предоставял финансови стимули за привличане на авиокомпании, поддържащи директни връзки между Германия и Варна, както и други ключови пазари. Според сектора подобни инструменти са утвърдени в туристическите дестинации и доказано допринасят за устойчивостта на сектора.Представителите на бранша изразяват удовлетворение от обявените обществени поръчки, свързани с рекламни кампании за популяризиране на въздушния транспорт и туристическите услуги на Варна на германския пазар. Въпреки това те подчертават, че мерките за маркетинг не могат да компенсират липсата на реална въздушна свързаност и е необходимо бързо и законово издържано решение, за да бъде избегнат сериозен спад на туристите.Предложението за отделяне на 2 млн. евро от туристическия данък за 2026 г. е внесено след заседание на Консултативния съвет по туризъм към Община Варна, проведено на 1 декември 2025 г. Според бранша това е най-гъвкавият и ефективен подход за предотвратяване на негативните последици от ситуацията с Electra Airways.В дневния ред беше включено предложение за домакинство на Варна на проекта Bulgaria World Fest – продължение на събитията MTV Presents Varna Beach, които се състояха през 2017 г. и 2018 г. Общият бюджет за реализиране на проекта е 2 млн. евро. Финансирането може да бъде разделено между няколко заинтересовани страни – Министерство на туризма, Община Варна, спонсори и приходи от билети. Делът от бюджета, необходим от Община Варна, е 650 хил. евро.Липсата на конкретика относно датата и мястото на събитието постави под съмнение възможността за навременно планиране. В условията на политическа нестабилност разходи от такъв характер не са целесъобразни, тъй като могат да натоварят финансово общината и да затруднят изпълнението на други приоритети. Съветници отбелязаха, че за подобни проекти са необходими ясни ангажименти и гарантирани средства, поради което се въздържаха от положително становище.