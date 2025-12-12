Туристическият бранш във Варна посочи сериозен проблем
Според данните Electra Airways е осигурявала близо 40% от всички туристи, пристигащи с полети от Германия до Варна. Това я превръща в ключов фактор за летния туристически поток и прекратяването на полетите създава риск от осезаем спад на посетителите през предстоящия сезон. Браншът предупреждава, че подобно развитие би нанесло тежък удар върху туризма и местната икономика, включително върху приходите в общинския бюджет.
В тази ситуация туристическите оператори и браншовите организации настояват за създаването на специален фонд – по модела на вече работещите механизми в Бургас, Пловдив и общините от южното Черноморие. Такъв фонд би предоставял финансови стимули за привличане на авиокомпании, поддържащи директни връзки между Германия и Варна, както и други ключови пазари. Според сектора подобни инструменти са утвърдени в туристическите дестинации и доказано допринасят за устойчивостта на сектора.
Представителите на бранша изразяват удовлетворение от обявените обществени поръчки, свързани с рекламни кампании за популяризиране на въздушния транспорт и туристическите услуги на Варна на германския пазар. Въпреки това те подчертават, че мерките за маркетинг не могат да компенсират липсата на реална въздушна свързаност и е необходимо бързо и законово издържано решение, за да бъде избегнат сериозен спад на туристите.
Предложението за отделяне на 2 млн. евро от туристическия данък за 2026 г. е внесено след заседание на Консултативния съвет по туризъм към Община Варна, проведено на 1 декември 2025 г. Според бранша това е най-гъвкавият и ефективен подход за предотвратяване на негативните последици от ситуацията с Electra Airways.
В дневния ред беше включено предложение за домакинство на Варна на проекта Bulgaria World Fest – продължение на събитията MTV Presents Varna Beach, които се състояха през 2017 г. и 2018 г. Общият бюджет за реализиране на проекта е 2 млн. евро. Финансирането може да бъде разделено между няколко заинтересовани страни – Министерство на туризма, Община Варна, спонсори и приходи от билети. Делът от бюджета, необходим от Община Варна, е 650 хил. евро.
Липсата на конкретика относно датата и мястото на събитието постави под съмнение възможността за навременно планиране. В условията на политическа нестабилност разходи от такъв характер не са целесъобразни, тъй като могат да натоварят финансово общината и да затруднят изпълнението на други приоритети. Съветници отбелязаха, че за подобни проекти са необходими ясни ангажименти и гарантирани средства, поради което се въздържаха от положително становище.
