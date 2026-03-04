Сподели close
"Ситуацията бе под контрол още от първия ден на конфликта", това заяви Павлина Русева, представител на туроператора "Абакс" при пристигането си днес на летище Варна с полет от Дубай.

По думите й на място са взети адекватни мерки и туристите дори са успели да изпълнят голяма част от предварителната програма. "Всеки ден в хотелите имаше точни указания и полезна информация." А относно ситуацията в Дубай, Русева каза: "Чуваха се тътени, което е нормално, но не чак толкова силно".

"Полетът е чартърен. Дължим цялата организация на Bulgaria Air. Вчера с съдействието на дипломатическите корпуси получихме целия пакет разрешителни, за да осъществим полета. Надявам се утре да започнем евакуацията и на останалите туристи.", каза още Русева.

По думите й в Дубай има още 100 туристи от България на "Абакс". В следващите дни ще има информация как и кога ще бъдат прибрани у дома. "Днес ще се искат всички разрешителни. Процедурата е дълга, искат се от няколко инстанции, което никак не е лесно. Нашият полет е 4-ят, който излетя от Дубай", обясни още Русева.

Припомняме, че днес с полет от Дубай, на родна земя се прибраха 180 туристи от Варна и региона, които останаха блокирани заради избухналия конфликт в Близкия изток.