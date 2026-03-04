пристигането си днес на летище Варна с полет от Дубай.
По думите й на място са взети адекватни мерки и туристите дори са успели да изпълнят голяма част от предварителната програма. "Всеки ден в хотелите имаше точни указания и полезна информация." А относно ситуацията в Дубай, Русева каза: "Чуваха се тътени, което е нормално, но не чак толкова силно".
"Полетът е чартърен. Дължим цялата организация на Bulgaria Air. Вчера с съдействието на дипломатическите корпуси получихме целия пакет разрешителни, за да осъществим полета. Надявам се утре да започнем евакуацията и на останалите туристи.", каза още Русева.
По думите й в Дубай има още 100 туристи от България на "Абакс". В следващите дни ще има информация как и кога ще бъдат прибрани у дома. "Днес ще се искат всички разрешителни. Процедурата е дълга, искат се от няколко инстанции, което никак не е лесно. Нашият полет е 4-ят, който излетя от Дубай", обясни още Русева.
Припомняме, че днес с полет от Дубай, на родна земя се прибраха 180 туристи от Варна и региона, които останаха блокирани заради избухналия конфликт в Близкия изток.
