Търсят гласовете на варненци за проекта за рисунка на асфалт в града

© Всеки желаещ може да се включи в гласуване за идейни предложения за рисунка на асфалт, който ще украси района около градинката "Севастопол" във Варна. Гласът за проекта, който най-много ви е харесал, може да дадете до 24 часа на 19 март (неделя). Инициативата е част от проекта "Използване на публичното изкуство за свързване на града“ (Using Public Art to Reconnect the City), който се реализира по инициатива на СНЦ “Пространствата на Варна“ (Varna Spaces), със съдействието на Община Варна, съфинансиран от Bloomberg Philanthropies.



Във фейсбук страницата на организацията са представени 14 проектни предложения за идейна концепция, като сюжетите са различни - морски обитатели и пейзажи, кръговрат на живота, традиционни мотиви, съобщиха организаторите.



Кандидатът, събрал най-много гласове (лайкове), ще продължи към втория етап - представяне на работен план, чрез който може да задълбочи своето предложение. Към втория етап ще продължат още двама участници, определени от експертното жури към проекта.



Тримата финалисти ще бъдат обявени на 24 март 2023, когато започва да тече и срокът за предаване на работния план.



Проект Reconnect the City е общностен проект, в основата на който е включването на гражданското общество, казват от сдружението.



Може да гласувате ТУК.