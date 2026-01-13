Община Варна обяви обществена поръчка за изпълнение на инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон“. Мащабният проект успешно премина задължителния предварителен контрол за законосъобразност на документацията от Агенцията по обществени поръчки.Към настоящия момент за обекта е изготвен инвестиционен проект във фаза "идеен“, по който е издадено Разрешение за строеж на Главен архитект на Община Варна от м. декември 2024 г. Съгласно идейния проект предстои строителството на образователен кампус с пет сгради с обща разгърната застроена площ (РЗП) от 32 561,51 кв. м., паркови пространства и пространства за извънкласни дейности, спортни игрища, лаборатории и др.Отделните тела ще са свързани помежду си чрез общо подземно ниво. Тяло П1 се състои от две надземни нива и едно ниво сутерен, тела П2, П3 и П5 се състоят от четири надземни нива и едно ниво сутерен, а тяло П4 се състои от четири надземни нива, едно ниво сутерен, както и покривна тераса, която ще бъде използвана като открита тераса за спорт.Предвидена е и многофункционална зона на училището, включително училищен форум, аудитории и сектор за извънкласни дейности, сектори за хранене, спорт и изкуства, голяма зала за компютърни обучения, STEM пространства. Всяко ниво има достъп до открити пространства под формата на лоджии или балкони, които позволяват ученици и преподаватели да излязат на чист въздух по време на междучасията или да провеждат уроци, занимания по групи или индивидуална работа на открито.Предвидено е в базата да се обучават 1350 ученици, а учителският и обслужващият персонал да бъде 150 човека.Общата стойност на поръчката е в размер до 45 903 951 евро без вкл. ДДС, от които: за проектиране - до 255 645 евро, за изпълнение на СМР - до 45 609 958 евро и за упражняване на авторски надзор - до 38 346 евро. Към настоящия момент не е осигурено финансиране на поръчката и същата се обявява на основание чл.114 от ЗОП. Изпълнението ще започне след потвърждение от страна на възложителя за осигурени средства.Крайният срок за подаване на оферти за обществената поръчка е 19 февруари 2026 г.Припомняме, че идейният проект за МГ "Д-р Петър Берон“ е дело на австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten. Концепцията за новия кампус беше дарена на Община Варна от Фондация “МГ д-р Петър Берон – Варна". Новата математическа гимназия ще е първото изцяло ново училище, построено във Варна за последните 40 години. След приключване на строителството на сградата, тя ще бъде най-модерното учебно заведение в страната.