Община Варна обяви конкурс за длъжност експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна, по проект "ОИЦ - Варна 2024-2029 г.“. Брутната заплата за позицията е 1430 евро.

Съгласно длъжностната характеристика общите задължения и отговорности са следните:

- Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ;

- Участва в експертния състав към регионалните съвети за развитие (звено за медиации или звено за публични консултации) във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021 г. - 2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции;

- Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ;

- Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ;

- Предоставя пълен и безплатен достъп до необходимата информация и/или насоки за използването на информацията на заинтересованите лица във връзка с всички процедури и програми, свързани с енергийната ефективност, енергийното обновяване на сградния фонд в съответствие с европейското и националното законодателство;

- Предоставя информационна подкрепа за програмите на пряко управление от ЕK, информация за функционалностите на електронното приложение към "Официалния вестник" на ЕС - Tender Electronic Daily, както и информация за публикуваните обявления за възлагане на обществени поръчки в други държави членки и такива, обявени от институциите на ЕС;

- Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от ЕСИФ или ЕФСУ;

- Разпространява обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта и др.

Минималните изисквания за заемане на длъжността са висше образование, степен "бакалавър“ и минимум 1 година професионален опит в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с финансиране от ЕС и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.

От кандидатите се очаква много добра компютърна грамотност и опит в управление на социални мрежи, както и владеене на английски език. Предимство при кандидатстването е ползване на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво. Сред изискванията за заемане на длъжността е кандидатът да е активен шофьор, притежаващ свидетелство за управление на МПС – категория "В“.

Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.

Още информация за конкурсната процедура, необходимите документи за кандидатстване, както и подробно описание на длъжността са публикувани на официалния сайт на Община Варна, секция "Конкурси“ (https://varna.bg/bg/3098).

Място на подаване на документите: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк“ №43, Информационен център на Община Варна (Сградата на Община Варна)

Срок за подаване на документите: до 27.02.2026 г. включително.

Телефон за информация: 052/ 820 911, ОИЦ-Варна

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Варна, сайта на Община Варна, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.