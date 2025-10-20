Районните администрации във Варна търсят места, където да бъдат монтирани подземни кофи за смет. Това стана ясно от редовната оперативка в Община Варна.Проблемът обаче е в това, че по тези точки – на пръв поглед празни, не трябва да има изградена никаква подземна инфраструктура – кабели, тръби за чиста и мръсна вода, електричество.Заместник-кметът на Варна Илия Коев посочи, че вече се подготвя новата обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване.Той допълни, че лично ще следи почистването на охранителните канали и деретата, тъй като те са от ключово значение за безопасността на гражданите.