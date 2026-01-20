Търсят решение на проблема с водата в тази част на Варна
©
"Това е наложително, защото в момента водоснабдителната и канализационната мрежа в "Аспарухово“, "Галата“ и прилежащите местности, както и в село Звездица, община Варна са с изчерпан капацитет, а инвестиционните намерения в районите са вече големи“, заяви управителят на ВиК Варна инж. Веселин Русев. Той обясни, че в момента южните райони на Варна се захранват от една единствена тръба с диаметър два пъти по-малък от необходимото, а канализационната мрежа е с 80% запълняемост и в момента, а с настъпването на туристическия сезон ще го надхвърли. "Изправени сме пред голямо предизвикателство и трябва да намерим решение“, заяви той на присъстващите на срещата. Инж. Русев поиска от община Варна като собственик на инфраструктурата, която ВиК дружеството експлоатира, да даде ясни разписания за действие при постъпването на проекти, желаещи за присъединяване към вече изчерпаната водопроводна мрежа. По време на дискусията стана ясно, че поисканото от ВиК – Варна задание за ново захранване на "Аспарухово“ и "Галата“ вече е изготвено и предадено на Община Варна.
"Това е инженерна и градоустройствена задача, при която трябва да се заложи новия капацитет, който да е работещ през следващите 50-100 години, за да могат да се определят нужните мощности, да се направи проект и да се намери финансиране“, обобщи инж. Лозко Лозев, председател на Управителния съвет на "Български ВиК Холдинг" ЕАД. Той подчерта, че е очевидно невъзможно потреблението да расте със съществуващата инфраструктура. “Важно е да се знае, че ВиК – Варна не спира инвестиционни намерения, а защитава интересите както на бъдещите, така и на настоящите си абонати в тези райони", подчерта Лозев.
Очаква се в следващата седмица да бъдат посочени представители на всички заинтересовани страни, след което да се формира работната група, която да започне интензивна работа за решаването на проблема с липсата на капацитет за водоснабдяване и канализация на южните райони на Варна.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.