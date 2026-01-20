Пътна карта с ясно разчертани стъпки, отговорности и срокове за изграждането на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура в южните райони на гр. Варна се разбраха да изготвят съвместно представители от "ВиК – Варна“ ООД, община Варна, Общински съвет – Варна, Областна администрация както и строителния бранш на разширена среща по темата, инциирана от водния оператор. За целта ще бъде създадена работна група със заповед на кмета Благомир Коцев, която ще трябва да даде старт на забавените с години процеси по изпълнение на заложените още в Общия устройствен план дейности по изграждане на нова техническа инфраструктура,"Това е наложително, защото в момента водоснабдителната и канализационната мрежа в "Аспарухово“, "Галата“ и прилежащите местности, както и в село Звездица, община Варна са с изчерпан капацитет, а инвестиционните намерения в районите са вече големи“, заяви управителят на ВиК Варна инж. Веселин Русев. Той обясни, че в момента южните райони на Варна се захранват от една единствена тръба с диаметър два пъти по-малък от необходимото, а канализационната мрежа е с 80% запълняемост и в момента, а с настъпването на туристическия сезон ще го надхвърли. "Изправени сме пред голямо предизвикателство и трябва да намерим решение“, заяви той на присъстващите на срещата. Инж. Русев поиска от община Варна като собственик на инфраструктурата, която ВиК дружеството експлоатира, да даде ясни разписания за действие при постъпването на проекти, желаещи за присъединяване към вече изчерпаната водопроводна мрежа. По време на дискусията стана ясно, че поисканото от ВиК – Варна задание за ново захранване на "Аспарухово“ и "Галата“ вече е изготвено и предадено на Община Варна."Това е инженерна и градоустройствена задача, при която трябва да се заложи новия капацитет, който да е работещ през следващите 50-100 години, за да могат да се определят нужните мощности, да се направи проект и да се намери финансиране“, обобщи инж. Лозко Лозев, председател на Управителния съвет на "Български ВиК Холдинг" ЕАД. Той подчерта, че е очевидно невъзможно потреблението да расте със съществуващата инфраструктура. “Важно е да се знае, че ВиК – Варна не спира инвестиционни намерения, а защитава интересите както на бъдещите, така и на настоящите си абонати в тези райони", подчерта Лозев.Очаква се в следващата седмица да бъдат посочени представители на всички заинтересовани страни, след което да се формира работната група, която да започне интензивна работа за решаването на проблема с липсата на капацитет за водоснабдяване и канализация на южните райони на Варна.