Жена от Варна търси свидетели на инцидент, при който е пострадала майка й.

Ева Симеонова се обърна към варненци в пост, в голяма група във Фейсбук:

В локалното на бул. "Сливница", зад закуските на спираката в 11:00ч зелено такси на Триумф е блъснало майка ми и е избягал. Моля ако някой е видял номера на таксито да се свърже с мен.

Минал е човек с черно Ауди и е помогнал на майка ми.