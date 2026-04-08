Жена от Варна търси свидетели на инцидент, при който е пострадала майка й.
Ева Симеонова се обърна към варненци в пост, в голяма група във Фейсбук:
В локалното на бул. "Сливница", зад закуските на спираката в 11:00ч зелено такси на Триумф е блъснало майка ми и е избягал. Моля ако някой е видял номера на таксито да се свърже с мен.
Минал е човек с черно Ауди и е помогнал на майка ми.
