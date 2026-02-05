Търсят шефове за лечебни заведения и общински дружества във Варна
Конкурсите са за управителни органи на 11 лечебни заведения и 7 търговски дружества – общинска собственост. Сред лечебните структури са ДКЦ I "Св. Клементина“, ДКЦ "Св. Иван Рилски“ в кв. "Аспарухово“, ДКЦ III, ДКЦ IV, ДКЦ V "Св. Екатерина“ и ДКЦ "Чайка“. Ръководители се търсят още за Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна, Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна, Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна, Дентален център I – Варна и Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна. Паралелно са обявени и конкурси за избор на контрольори на общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, информират от пресслужбата на Общинския съвет във Варна.
Конкурсни процедури текат и за управление и контрол на общински търговски дружества – "Ученическо и столово хранене“, "Пазари“, "Дворец на културата и спорта“, "Градски транспорт“, "Стадион Спартак“, "Индустриално-технологичен парк Варна“, както и за избор на управител и контрольор на "Обреди“.
Заявленията за участие в конкурсите заедно с необходимата документация се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Варна, бул. "Осми Приморски полк“ №43. Срокът за подаване на документите за лечебните заведения е 30-дневен от публикуване на обявата, а на търговските дружества – един месец. Всички обявления са публикувани днес – 5 февруари 2026 г., във в-к "24 часа“ и на интернет страницата на Общински съвет – Варна – varnacouncil.bg.
Изискванията към кандидатите за ръководители на лечебни заведения са идентични – желаещите да заемат поста трябва да имат образователно-квалификационна степен "магистър“ по медицина или дентална медицина, придружена с квалификация по здравен мениджмънт. Допуска се да участват кандидати с магистърска степен по икономика и управление, които притежават образователна и/или научна степен, специалност или са преминали обучение за повишаване на квалификацията съгласно Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Допълнително условие е кандидатите да имат минимум пет години трудов стаж като лекар, лекар по дентална медицина или икономист, като за магистрите по медицина и дентална медицина се изисква и придобита медицинска специалност.
Подборът за възлагане на управлението на лечебните заведения ще се осъществи в три етапа. Първият включва проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Вторият етап предвижда кандидатите да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за период от три години. Третият етап е събеседване на тема "Място и роля на лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк“ № 43, етаж 2, Стая на общинския съветник, на 11.03.2026 г. от 10:00 часа.
Определени са и критериите, по които ще се извършва подборът на кандидатите в конкурсите за органи на управление и контрол на общинските дружества във Варна. Сред основните изисквания е наличието на подходяща образователно-квалификационна степен, съобразена с дейността и спецификата на съответното дружество. Заложено е и условие за минимум пет години професионален опит, включително на ръководна длъжност, който да осигурява осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол.
Кандидатите трябва да се ползват с добра репутация, като оценката се прави въз основа на наличната информация в Общински съвет – Варна и комисията по номиниране. Освен това има критерии за допълнителни професионални умения и компетентности, съобразени със спецификата на дейността на дружеството. Те включват способности за стратегическо планиране, познаване на тенденциите в съответния сектор, умения за анализ на дейността, планиране и управление на промени, както и компетентности в областта на оперативното управление – организиране на екипна работа, мотивация на служители, изграждане на професионални контакти, вземане на решения в кратки срокове и др.
Процедурата за подбор на кандидати за членове на съветите на директорите и за контрольори на общинските дружества във Варна включва две части – писмена и устна (интервю), като за всяка от тях са определени минимални оценки. Непостигането на тези оценки води до отстраняване на кандидата от по-нататъшно участие в конкурса.
Писмената част за кандидатите за съвети на директорите включва представяне на концепция за развитие на дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в публичните предприятия. Кандидатите за контрольори представят визия за осъществяване на контрола върху дружеството, доказателства за професионален опит, познаване на дейността и нормативната уредба, както и опит в сферата на контрола и управлението.
Устната част включва въпроси, предварително одобрени от Комисията за номиниране, на които всеки кандидат трябва да отговори. Оценката на всеки етап се определя по шестобалната система, като максималната оценка е “Отличен 6" с точност 0,25, а минималната допустима оценка е “Много добър 4,50". Кандидат, който получи по-ниска оценка, се отстранява от процедурата.
При този конкурс първо ще бъде направена проверка по допустимост въз основа на внесените документи. След това Комисията по номиниране ще публикува на интернет страницата на Общински съвет – Варна списък с допуснатите кандидати, като определя 14-дневен срок за представяне на концепция за развитие на предприятието или неговия контрол, който започва да тече от датата на уведомяването на участниците.
Пълните текстове на обявленията са публикувани на сайта на Общински съвет – Варна:
Конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност
Конкурс за избор на контрольори на общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност
Конкурс за възлагане управлението и контрола на търговските дружества – публични предприятия на територията на община Варна
Конкурс за възлагане управлението на "ОБРЕДИ“ ЕООД
Конкурс за избор на контрольор на "ОБРЕДИ“ ЕООД
