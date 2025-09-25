ЗАРЕЖДАНЕ...
Търсят ветеринар за приюта в Каменар
Съгласно утвърдената длъжностна характеристика назначеният ветеринарен лекар ще управлява амбулаторията към приюта, ще осъществява контрол по доставянето и разходването на медикаменти и храна. Сред важните задачи са още извършване на кастрация, ваксинация и обезпаразитяване, преглед при постъпване и при изписване на животните в приюта. Ветеринарният лекар възлага, организира и разпорежда действията по залавяне и транспортиране на бездомните кучета.
Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са магистърска степен за завършено образование в професионална област ветеринарна медицина и една година професионален опит в област или области, свързани с определените в длъжностната характеристика функции. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността е до 3500 лева.
Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.
Подробно описание на длъжността, списък на необходимите документи за участие и срокове за предоставянето им са публикувани на сайта на Община Варна на адрес: https://www.varna.bg/bg/2614
За информация: бул. “Осми приморски полк" № 43 - Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол" към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги"
Телефон за контакт: 052/820-171
Лице за контакт: Дора Кръстева
Ако вярвате, че всяко животно заслужава навременно и правилно лечение, обич и по-добър живот, станете част от екипа на ОПБК.
