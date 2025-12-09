Творби на забележителни художници в новия календар на Градската галерия във Варна
Сред тях са произведения на доайените на варненската художническа общност Кина Петрова ("Клетката", живопис от 2006 г.) и Альоша Кафеджийски (“Глава с релеф", скулптура в бронз и дърво от 1989 г.). С живописни произведения са представени Александър Капричев (1945–2008 г.) - “Без название" от 2003 г., Милко Божков - “Пейзаж I" от 1989 г., Володя Вълчев (1953–2000 г.) - “Нощна кралица" от 1990 г. Георги Лечев (1949–2025 г.) присъства с живописна творба от синия му период - “Светлинни години в синьо" от 2000 г., маслени бои, платно. Ванко Урумов (1941–2020 г.) е включен с маслена живопис “Брегове № 29" от 1986 г. Стоимен Стоилов е представен с “Алегория на театъра" от 2015 г., маслени бои, платно, собственост на Община Варна.
Календарът на Градската художествена галерия - Варна, за 2026 г. е със съставител екипа на Галерията, редактор е Нина Локмаджиева, репродукциите са работа на Александър Николов, а дизайнът е на Александър Калудов от Нира Комюникейшънс. Реализира се с подкрепата на онлайн изданието за култура www.ArtVarna.net.
Стенният календар може да се закупи от щанда в ГХГ – Варна, който работи от 9:30 до 17:30 ч. всеки ден без неделя. На щанда се предлагат и многобройни специализирани издания за изкуство, каталози от изложби, монографии, картички, магнити и малки календарчета с репродукции на произведения от фонда на Галерията.
Красив жест е да се подарява изкуство - припомнят от Варненската галерия, и благодарят на публиката и на авторите, с които са били заедно през изминалата година, като им пожелават светли коледни празници.
За контакти и поръчки на календари: тел. 052 612 363 или чрез съобщение във Фейсбук страницата на галерията: www.facebook.com/Varna.City.Art.Gallery
