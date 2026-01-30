Творческо семейство от Варна с изложба в Чикаго
Картините са посветени на красотата, скрита в делничното. "Поезията на обикновените неща“ събира в едно пространство живописните светове на Марина и Николай Русеви – артистично дуо, което превръща тишината, светлината и простотата на формите в емоция.
Откриване:
Кога: 28 февруари 2026 г. от 19:00 – 21:00 ч.
Къде: Bagrena Gallery / Bulgarica Center
Адрес: 1120 S Elmhurst Rd, Mount Prospect, IL 60056
Марина и Николай Русеви са семейство професионални художници от Варна. Завършили Художествената академия в Санкт Петербург, те имат богата изложбена дейност и участие в множество пленери в България и Европа. Творческият им път е белязан от последователност, майсторство и дълбоко уважение към класическата живописна традиция.
В тази изложба – техен американски дебют – артистичната двойка представя натюрморти и пейзажи, изпълнени в класическа маслена техника. Сюжетите са вдъхновени от пътуванията им и живота край морето, а всяко платно носи усещане за спокойствие, съзерцание и вътрешна хармония.
Освен с живописта си, двамата художници са познати и с интереса си към българската история. Съвместната им работа с проф. Овчаров и други изтъкнати учени води до създаването на исторически книги, календари и комикси. Техни произведения са част от колекции на галерии и частни лица в България и чужбина.
