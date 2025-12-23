Даниела Димова спечели за пореден път националния конкурс за директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна, най-големия културен институт за сценични изкуства в Североизточна България, който обединява Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ и Държавна опера Варна. Другият кандидат за поста Димитър Иванов не се е класирал, тъй като не е събрал необходимия брой точки.Даниела Димова завършва Оперно пеене в НМА "Проф. Панчо Владигеров“, специализира в Италия и Австрия, утвърждава се като водещо сопрано на Държавна опера Варна. Защитава магистърска степен по Мениджмънт на сценичните изкуства в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, прилага креативни управленски практики, с които последователно извежда ТМПЦ Варна на лидерски позиции сред културните институти в България. Като директор на ТМПЦ Варна полага основите и поддържа традициите на международните фестивали на Държавна опера Варна: Опера в Летния театър, Международния балетен форум, също Международния конкурс за млади диригенти "Маестро Борислав Иванов“ и Международния черноморски театрален фестивал на ДТ "Стоян Бъчваров“ "Морето се вълнува“. За професионалните успехи на Даниела Димова свидетелстват наградите "Варна“, "Кристална лира“ и "Кристално огърлие“ на СБМТД, "Златно перо“ на Радио Класик ФМ и Галерия "Макта", Златен медал "100 години Борис Христов", "Кавалер на Ордена за изкуство и литература на Франция“, "Златен орел“ на Италия, медал "Пучини“ на Международния център за изкуства "Антиноо“ в Рим и др.