Тя е новият стар директор на ТМПЦ – Варна
©
Даниела Димова завършва Оперно пеене в НМА "Проф. Панчо Владигеров“, специализира в Италия и Австрия, утвърждава се като водещо сопрано на Държавна опера Варна. Защитава магистърска степен по Мениджмънт на сценичните изкуства в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, прилага креативни управленски практики, с които последователно извежда ТМПЦ Варна на лидерски позиции сред културните институти в България. Като директор на ТМПЦ Варна полага основите и поддържа традициите на международните фестивали на Държавна опера Варна: Опера в Летния театър, Международния балетен форум, също Международния конкурс за млади диригенти "Маестро Борислав Иванов“ и Международния черноморски театрален фестивал на ДТ "Стоян Бъчваров“ "Морето се вълнува“. За професионалните успехи на Даниела Димова свидетелстват наградите "Варна“, "Кристална лира“ и "Кристално огърлие“ на СБМТД, "Златно перо“ на Радио Класик ФМ и Галерия "Макта", Златен медал "100 години Борис Христов", "Кавалер на Ордена за изкуство и литература на Франция“, "Златен орел“ на Италия, медал "Пучини“ на Международния център за изкуства "Антиноо“ в Рим и др.
Още от категорията
/
Благомир Коцев: Варна ще има решаващ глас при определяне на политиката на ЕС за Черноморския регион
15:05
Франсоа Декостер, председател на "Обнови Европа": Това, което се случи във Варна не е само местно събитие, а засяга цяла Европа!
13:15
Наградиха студенти от Колежа по туризъм – Варна за участие в благотворителен кулинарен фестивал
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Борисов с призив към ГЕРБ в ОИК-Варна
19:45 / 22.12.2025
Кметът на Варна: Ужасна пътна трагедия!
18:57 / 22.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.