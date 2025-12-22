УМБАЛ "Св. Марина" – Варна отчете финансовата 2025 г.
По време на събитието проф. д-р Силва Андонова представи постигнатите резултати на болницата през 2025 г. Общият брой пациенти, преминали през лечебното заведение от началото на годината, е 57 659, като в спешните отделения са прегледани 43 856 души, от които 24 663 са хоспитализирани. 94 060 души са потърсили медицинска помощ и в дъщерното дружество на болницата ДКЦ "Св. Марина“.
Към момента болницата разполага с 2 125 служители – 555 лекари, 711 специалисти по здравни грижи и 143 души висш немедицински персонал. С академични длъжности са 35 професори, 70 доценти, 77 главни асистенти и 193 асистенти. Средната брутна заплата за годината е нараснала спрямо 2024 г.
Лечебното заведение завършва годината с положителни финансови показатели – без просрочени задължения към персонал, държава и община, с коефициент на абсолютна ликвидност 1,77.
Обновена е материално-техническата база. Сред най-значимите придобивки са: модулна система за роботизирана хирургия за Клиниката по урология и ехографски апарат за същата клиника, два анестезиологични апарата с монитори, нискотемпературен стерилизатор с хирдоген пероксид, ендоскопски инструментариум за Детската хирургия и УНГ, ендоскопска електрохирургична система за Операционен блок – Урология, ехографски апарат за Клиниката по образна диагностика, климатична VRF инсталация за Онкологичен и лъчетерапевтичен център, нова сървърна инфраструктура. Сред големите вложения на УМБАЛ "Св. Марина“ е също ремонтът на Първа клиника по хирургия.
През 2025 г. са реализирани инвестиции със собствени средства на болницата на стойност над 10 млн. лв. - за медицинска апаратура, оборудване, обзавеждане, ремонти, инфраструктура и софтуер.
Медицински университет – Варна е инвестирал в УМБАЛ "Света Марина“ над 9 млн лв., отчете проф. д-р Андонова и изрази благодарност към ректора и академичното ръководство за ползотворното сътрудничество. Най-новият резултат от това партньорство бе представен днес – открит бе Изследователски център по образна диагностика на гърда на МУ - Варна с дигитална мамографска система.
През годината болницата отбеляза важни годишнини: 10 години трансплантации на хемопоетични стволови клетки. От началото на дейността до момента са извършени 384 трансплантации, от които 258 автоложки и 126 алогенни на деца и възрастни. Чествани бяха и 60 години нуклеарна медицина във Варна.
С постиженията и признанията на болницата се гордеят не само пациентите, но и специалистите ѝ. През 2025 г. проф. д-р Красимир Иванов бе удостоен със званието "Заслужил деятел на БЧК“, а МУ – Варна получи Почетен плакет от Червенокръстката организация.
Награди "Лекар на годината“ получиха проф. д-р Темелко Темелков и проф. д-р Николай Цонев, а д-р Метин Адилов бе отличен с приза "Ти си нашето бъдеще“, който се дава на млади медицински надежди. Регионалната колегия на БЛС – Варна отличи проф. д-р Светослав Георгиев, доц. д-р Веселин Вълков и д-р Александър Трифонов.
И през 2025 г. УМБАЛ "Св. Марина“ продължи да се утвърждава като лидер – с поредно отличие от Агенцията за публични предприятия и контрол, с активна роля в Националния конгрес на БЛС и международни признания за своите специалисти: проф. д-р Виолета Йотова бе избрана на водеща позиция в Европейското дружество по детска ендокринология. Тя стана председател на комитета по образование и специализации. Проф. д-р Виолета Йотова бе отличена и с индивидуална награда "Варна“ в областта на природните науки. Проф. д-р Елица Енчева получи награда от "Отворено общество“, проф. д-р Явор Енчев бе избран за председател на Българското дружество по неврохирургия, а доц. д-р Михаел Цалта - Младенов – за член на новия Управителен съвет на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Д-р Розен Григоров спечели национално отличие от Академията за млади кардиолози. С колективна награда "Варна“ бе отличен Научноизследователският институт към МУ – Варна, а награда "Варна“ за литература получи доц. д-р Добрин Паскалев.
Сред амбициозните задачи пред УМБАЛ "Света Марина“, по които ръководството продължава активно да работи, са изграждането на котелна инсталация на природен газ и придобиването на две системи за обезвреждане на опасни болнични отпадъци.
През 2026 г. УМБАЛ "Света Марина“ – Варна ще навърши 40 години от своето създаване – четири десетилетия, посветени на грижа, професионализъм и отдаденост към пациентите.
