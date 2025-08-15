ЗАРЕЖДАНЕ...
УМБАЛ "Св. Марина" – Варна с ценна придобивка
Екипът разполага с модерна апаратура и висококвалифицирани специалисти, което позволява прилагането на най-иновативните технологии в съвременната медицина. Извършват се робот-асистирани операции с прецизност от най-висок клас, лазерни процедури за лечение на камъни в бъбреците и увеличена простата, както и фюжън биопсии за ранна и точна диагностика на карцином на простатата.
Специалистите лекуват както спешни състояния, така и хронични урологични заболявания - от обикновени инфекции до сложни онкологични случаи. Извършват се интервенции при мъже, жени и деца, включително реконструктивна хирургия, лапароскопски операции и минимално инвазивни техники.
Уникалното предимство на Клиника по урология към УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна е, че пациентите получават цялостна и координирана грижа - от първичната диагностика до оперативното лечение и проследяване. В сътрудничество с останалите високоспециализирани структури в болницата, се осигурява индивидуален и мултидисциплинарен подход, съобразен с най-новите европейски и световни стандарти.
Вярваме, че съчетанието от високи технологии, човешко отношение и професионализъм е пътят към добрия резултат. Затова ежедневно се стремим да осигурим на пациентите си не само ефективно лечение, но и спокойствие и увереност в избора си, казват лекари от клиниката.
Кога е препоръчително да потърсите уролог? При болка или парене при уриниране, чести позиви или затруднено изпразване на пикочния мехур; при кръв в урината, промени в цвета или миризмата ѝ; при чести инфекции на пикочните пътища, дори и след лечение; при болки в кръста, които може да са свързани с бъбречни проблеми; при промени в сексуалната функция или болка в областта на половите органи; при отклонения в лабораторни изследвания (напр. повишен PSA). Ранното откриване на проблем може да спести усложнения и нужда от по-инвазивно лечение.
Профилактиката е ключът към ранната диагноза, особено при "тихи“ заболявания като рака на простатата, който често протича без симптоми. Мъжете над 50 г. трябва да преминават преглед веднъж годишно, включващ ректално туширане и кръвен тест за PSA. При наследствена обремененост (баща, чичо, брат с рак на простатата), прегледите трябва да започнат на 40-45 г. Жените също не трябва да пренебрегват урологичните симптоми - например инконтиненция, често уриниране или болки при полов контакт.
