УМБАЛ "Св. Марина" - Варна се похвали в операционна на бъдещето
©
Невронавигацията е новаторска технология, която е въведена в медицината. Тя дава възможност на неврохирурзите за изключителна прецизност и щадящ и безопасен достъп при пациенти с мозъчни и спинални тумори и съдова патология. Новата неврохирургична операционна маса разполага с абсолютно всички приставки за интервенции при деца и възрастни. Тя позволява на специалитите да извършват цялата гама черепно-мозъчна и спинална хирургия с най-високо качество на лечение, сравнимо с най-модерните клиники по света. Благодарение на C рамото дозата за рентгеново лъчево натоварване върху пациентите се свежда до минимум, а качеството на образа е много високо и позволява на лякаря да извлече възможно най-много информация.
Операционна от бъдещето! Така определи ръководителят на клиниката проф. д-р Явор Енчев възможностите, които дава новата апаратура на високоспециализирания екип неврохирурзи във Варненската университетска болница "Св. Марина“.
Благодарение на високотехнологичната апаратура Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна утвърждава позицията си като водещ център в страната за цялата гама неврохирургични интервенции. Модерната апаратурата е осигурена от МУ-Варна, като освен за лечение на пациенти, тя ще се използва и при обучението на студенти и специализанти.
Още от категорията
/
Портних за Стела Николова: Освен няма и глуха, тя се оказа и сляпа! Мога да й препоръчам офталмолог
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.