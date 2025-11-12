Невронавигация с новаторска технология, нова операционна маса с всички приставки за неврохирургични интервенции за деца и възрастни, интраоперативен ултразвук за напълно безвредна образна диагностика и роботизирано дигитално С рамо за 3D реконструкция на образа са най-новите придобивки в Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна.Невронавигацията е новаторска технология, която е въведена в медицината. Тя дава възможност на неврохирурзите за изключителна прецизност и щадящ и безопасен достъп при пациенти с мозъчни и спинални тумори и съдова патология. Новата неврохирургична операционна маса разполага с абсолютно всички приставки за интервенции при деца и възрастни. Тя позволява на специалитите да извършват цялата гама черепно-мозъчна и спинална хирургия с най-високо качество на лечение, сравнимо с най-модерните клиники по света. Благодарение на C рамото дозата за рентгеново лъчево натоварване върху пациентите се свежда до минимум, а качеството на образа е много високо и позволява на лякаря да извлече възможно най-много информация.Операционна от бъдещето! Така определи ръководителят на клиниката проф. д-р Явор Енчев възможностите, които дава новата апаратура на високоспециализирания екип неврохирурзи във Варненската университетска болница "Св. Марина“.Благодарение на високотехнологичната апаратура Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна утвърждава позицията си като водещ център в страната за цялата гама неврохирургични интервенции. Модерната апаратурата е осигурена от МУ-Варна, като освен за лечение на пациенти, тя ще се използва и при обучението на студенти и специализанти.