Клиниката по ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна разполага с нова високотехнологична апаратура за ендоскопска хирургия, която значително разширява възможностите за диагностика и лечение на заболявания в областта на ухото, носа и гърлото. Технологията осигурява кристален образ и голямо увеличение, което позволява извършването на операции с по-висока точност, включително в зони в непосредствена близост до жизненоважни структури като очите и основата на черепа. Сред основните предимства за пациента са минималната травматичност, повишената безопасност, съкратен болничен престой, по-малка следоперативна болка и по-бързо възстановяване."В УНГ клиниката към УМБАЛ "Св. Марина“ следваме принципа, че хирургията трябва да бъде едновременно ефективна и щадяща", подчерта началникът на екипа проф. д-р Николай Сапунджиев. Той изтъкна, че въвеждането на новата система е важна стъпка към по-предвидими резултати и по-високо качество на медицинската грижа.Лекарите от клиниката вече извършиха първите процедури с новата техника – операция на 3-годишно дете с рецидивираща хипертрофия на трета сливица и интервенция при възрастен пациент с туморно образувание в областта на носа и околоносните кухини. Според специалистите системата осигурява изключително добра интраоперативна диагностика и детайлна визуализация на оперативното поле. Благодарение на широкия ъгъл на наблюдение и високата резолюция се постига по-голяма прецизност при работа в трудно достъпни анатомични зони, включително носа, околоносните кухини, средното ухо и гърлото.Апаратурата включва и система за аспирация и иригация, която улеснява оперативния процес и поддържа добра видимост по време на интервенциите. Подобреното качество на изображението и контрастът позволяват по-точно разграничаване на анатомичните структури и патологичните изменения, което подпомага избора на оптимален хирургичен подход и намалява риска от усложнения.