УМБАЛ "Света Марина" се похвали с нова, модерна апаратура
"В УНГ клиниката към УМБАЛ "Св. Марина“ следваме принципа, че хирургията трябва да бъде едновременно ефективна и щадяща", подчерта началникът на екипа проф. д-р Николай Сапунджиев. Той изтъкна, че въвеждането на новата система е важна стъпка към по-предвидими резултати и по-високо качество на медицинската грижа.
Лекарите от клиниката вече извършиха първите процедури с новата техника – операция на 3-годишно дете с рецидивираща хипертрофия на трета сливица и интервенция при възрастен пациент с туморно образувание в областта на носа и околоносните кухини. Според специалистите системата осигурява изключително добра интраоперативна диагностика и детайлна визуализация на оперативното поле. Благодарение на широкия ъгъл на наблюдение и високата резолюция се постига по-голяма прецизност при работа в трудно достъпни анатомични зони, включително носа, околоносните кухини, средното ухо и гърлото.
Апаратурата включва и система за аспирация и иригация, която улеснява оперативния процес и поддържа добра видимост по време на интервенциите. Подобреното качество на изображението и контрастът позволяват по-точно разграничаване на анатомичните структури и патологичните изменения, което подпомага избора на оптимален хирургичен подход и намалява риска от усложнения.
