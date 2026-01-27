чужд гражданин, постоянно пребиваващ в България. Той е бил наемател на имот, собственост на убития. Извършителят на тежкото криминално престъпление - К.К. е задържан.
Вчера – в хода на разследването, екип на пожарната се спусна в дълбок – 60-метров кладенец, в който се търси оръжието, което е нож. Чрез него са нанесени множество прободни рани, засегнали жизненоважни органи.
Екипи от Сектор "Специализирана оперативна дейност“ (СОД) към РДПБЗН – Варна оказаха съдействие на органите на полицията при провеждане на процесуално-следствени действия, при спускането в кладенеца. Дейностите бяха реализирани от служителите чрез използване на алпийски и водолазни способи със специализирано спасително и водолазно оборудване, като бяха взети всички необходими мерки за безопасност при работа.
Убиецът от Кичево е чужденец, претърсиха 60-метров кладенец за оръжието
