3 ноември той е привлечен като обвиняем за убийство на друг мъж от кв. "Владислав Варненчик“. Разследването на тежкото престъпление е започнало ден по-рано, по сигнал на близките на убития, които са намерили тялото му в апартамента, обитаван от него.
От прокуратурата посочват, че деянието е извършено през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември, след възникнал битов скандал между двамата приятели. От първоначалния оглед и аутопсия е станало ясно, че непосредствената причина за смъртта на мъжа е задушаване.
От държавното обвинение представиха на съда свидетелство за съдимост, от което е видно, че мъжът е многократно осъждан, като последната му присъда е от преди 15 години.
Защитата на обвиняемия помоли да не му бъде определяна най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Мотивите – мъжът сам е отишъл в полицията, предал е всички веществени доказателства и е дал подробни обяснения за извършеното деяние. Освен това през последните 15 години не е извършвал никакви престъпления, поради което адвокатът на 41-годишния мъж предположи, че квалификацията на обвинението може да бъде променена.
За убийство, Наказателният кодекс предвижда най-тежкото възможно наказание - "лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
След като се запозна с материалите по делото, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Събрани са достатъчно доказателства, от които обосновано да се направи предложение за авторството на деянието, за което 41-годишният мъж е привлечен като обвиняем. За съда е изпълнено и другото законово изискване - съществува опасност той да извърши престъпление, обосновано от предвиденото наказание "лишаване от свобода“ не по-малко от 10 години и от вида на деянието. Според законодателството ни предвиденото в случая наказание, само по себе си презюмира опасност от извършване на престъпление. Отделно от това мъжът е с обременено съдебно минало.
Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд прецени, че към момента единствената подходящата мярка за неотклонение, спрямо 41-годишния мъж е най- тежката - "задържане под стража“.
Определението на съда подлежи на обжалване.
