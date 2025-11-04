Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Убийство е белязало последния ден на месец октомври във Варна. По предварителни данни 41-годишен мъж, след скандал и сборичкване, е убил 42-годишен варненец. Това стана ясно днес на извънреден брифинг в морската столица на старши комисар Красен Торимацов, директор на ОДМВР-Варна, предаде репортер на Varna24.bg.

Тялото е открито 2 дни по-късно - на 2 ноември. Трагичният инцидент е станал в ж.к "Владислав Варненчик". Задържаният, 41-годишен мъж е с 15 регистрации за криминални деяния като последната му присъда е от 2008 година, когато е бил осъден на 3 години затвор. 

Причина за смъртта е задушаване.