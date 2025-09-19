ЗАРЕЖДАНЕ...
Убийството в "Чайка": Арестуваха сина на жертвата!
Днес, състав на Окръжния съд уважи искането на прокуратурата и определи Д.Е. да бъде задържан под стража. Освен това бе уважено искане по чл. 70 от НПК мъжът да бъде настанен в психиатрично заведение за изследване. То ще бъде извършено в Психиатричната болница към Затвора в град Ловеч.
Тежкото престъпление е извършено в ранните часове на 18 септември 2025 година в ж.к. "Чайка“. Според аутопсията, смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето. Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни за това, че Д.Е. е употребявал високорискови наркотични вещества.
Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.
