ЗАРЕЖДАНЕ...
Участник във фаталната надпревара край Варна: Асфалтът беше хлъзгав и износен
© NOVA
Автомобилният състезател Илия Царски също потвърди, че в отсечката, в която се провежда надпреварата - няма никакво сцепление. "Това е известно от години. Тази отсечка е известна като изключиетлно хлъзгава и няма никакъв "грип" - с други думи няма сцепление. Това, което видях на видеата, е, че автомобилът с много голяма скорост подскача на неравност, пилотът губи лек контрол, но веднага и много адекватно стъпва на спирачките. Но тъй като няма контакт между гумите и асфалта - той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта, за да бъде по-лек ударът".
По думите на царски една от причините за този инцидент, вероятно е фактът, че вероятно асфалтът по време на тестовете е бил по-тъпъл заради по-хубавото време. "Така че причина е студеният въздух и асфалт. И не на последно място забраната за използване на електрически подгряващи "чохли“ за гумите — забрана наложена от българската федерация, уж в съответствие с екологичните норми в Европа".
Според автомобилните състезатели най-обезпокояващото в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки.
"Тези хора стояха там още от събота. Ние, пилотите, не можем да ги изгоним. Можем само да сигнализираме организатора“, обясни Петков. И допълни: "Сигнализирано е. Но колите на този конкретен завой се движат с около 150-160 км/ч".
Илия Царски подчерта и ролята на маршалите — хората, отговорни за сигурността на трасето. По думите му хора за тази позиция се оказват недобре обучени и в недостиг. "Те трябва да преминават специални курсове, за да се обучават. Трябва да се изгради компетентен и професионален екип. Трябва да се слуша мнението на опитните пилоти. Само така можем да избегнем подобни трагедии в бъдеще“.
Още по темата
/
Пилотът, врязал се в публиката на състезание край Варна, няма да бъде привлечен към наказателна отговорност
21:52
Атанас Марков: Не трябва да се вменява вина на организаторите на автомобилното състезание във Варна
10:24
Варненец с шокиращи думи: Разминахме се на косъм с по-голяма трагедия при ралито край Аладжа манастир
10:16
След инцидента във Варна: Спортният министър разпореди проверка на Автомобилната федерация на България
05.10
Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство за инцидента на автомобилно състезание
05.10
Още от категорията
/
Икономист: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!
14:01
Костадин Костадинов: Строителен предприемач иска да строи по пътя между варненските квартали "Аспарухово" и "Галата" - там също има дере!
05.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.