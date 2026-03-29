Учени от Варна: Делфините в Черно море са около 73 000, популацията все още се възстановява след масовото им избиване
©
Масовият лов на делфини започва в края на 40-те години на ХХ век. У нас е създадена специална флотилия, корабите от която влизали на 200 километра навътре в морето, за да ловят бозайниците. С информация за движението на стадата помагали и самолети.
"Една делфиноловна група е обхващала 7-8 души. Капитан на съответния плавателен съд и стрелци. С ловни и военни пушки са били отстрелвали делфините. Имало е хора с куки, които да прибират животните. Имало е гмуркачи, които да преследват раненото животно", разказва пред БНТ Донка Николова от Държавен архив-Варна.
Делфините са ловени заради ценната им мас с високо съдържание на витамин D. Месото им пък било деликатес в заведенията по Черноморието. 59 хиляди делфина са убити само у нас през 1959 г. 7 години по-късно уловът им е забранен в България и те се превръщат в защитен вид.
Въпреки забраната за лов, намаляването на популацията на делфините продължава заради замърсяването на морето и рибарските мрежи.
Към момента в българската акватория на Черно море живеят делфини от три вида - Афала, Муткур и обикновен делфин.
Още от категорията
/
Варненка отглежда 17 кучета, съседите: В окаяно състояние са, не се извеждат, а зловонието е непоносимо
26.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Варна: Жалко, че го нямаше Радев да обясни на децата ми...
19:00 / 28.03.2026
Владислав Горанов: Липсата на синхрон е сред причините Варна да "...
22:25 / 25.03.2026
Полицията предприема тежки мерки във Варна
18:45 / 24.03.2026
Деветокласници от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" почист...
18:56 / 22.03.2026
Уникална изложба на живи тропически пеперуди във Варна
12:06 / 22.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.