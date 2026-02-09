Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Нова научна публикация, посветена на преходната грижа при пациенти с редки хипофизарни заболявания, беше публикувана в престижното научно списание Endocrine Connections. Научната разработка е извършена като част от работата на центъра по редки ендокринни заболявания към УМБАЛ “Св. Марина" – Варна, която е един от 45-те центъра в 19 държави.

Статията със заглавие "Feasibility of transition research in pituitary disease using patient registries: a EuRREB secondary survey“ представя данни, че провеждането на научни изследвания, фокусирани върху прехода от педиатрична към грижа за възрастни пациенти с хипофизни заболявания, е напълно осъществимо чрез използването на пациентски регистри.

Работата демонстрира потенциала на регистър-базираните подходи за проследяване на клиничните резултати в преходния период и поставя основа за бъдещи, по-мащабни проучвания в тази област. Получените резултати допринасят съществено за усилията за оптимизиране на грижата в преходната възраст в ендокринологията и за подобряване на дългосрочните здравни резултати при пациенти с редки и комплексни хипофизарни заболявания.

Публикацията е изготвена въз основа на вторичен анализ на данни от европейски проспективен регистър Core registry, част от EuRREB (European Registries for Rare Endocrine Conditions) в международен колектив, като съавтори от МУ-Варна са проф. д-р Виолета Йотова, доц. д-р Сави Шишков. Научната статия подчертава значението на международното сътрудничество и стандартизираните регистри в съвременните транслационни изследвания.

Пълният текст на статията е достъпен на адрес: https://ec.bioscientifica.com/view/journals/ec/14/12/EC-25-0586.xml