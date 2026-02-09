Учени от Варна с публикация в престижно световно издание
©
Статията със заглавие "Feasibility of transition research in pituitary disease using patient registries: a EuRREB secondary survey“ представя данни, че провеждането на научни изследвания, фокусирани върху прехода от педиатрична към грижа за възрастни пациенти с хипофизни заболявания, е напълно осъществимо чрез използването на пациентски регистри.
Работата демонстрира потенциала на регистър-базираните подходи за проследяване на клиничните резултати в преходния период и поставя основа за бъдещи, по-мащабни проучвания в тази област. Получените резултати допринасят съществено за усилията за оптимизиране на грижата в преходната възраст в ендокринологията и за подобряване на дългосрочните здравни резултати при пациенти с редки и комплексни хипофизарни заболявания.
Публикацията е изготвена въз основа на вторичен анализ на данни от европейски проспективен регистър Core registry, част от EuRREB (European Registries for Rare Endocrine Conditions) в международен колектив, като съавтори от МУ-Варна са проф. д-р Виолета Йотова, доц. д-р Сави Шишков. Научната статия подчертава значението на международното сътрудничество и стандартизираните регистри в съвременните транслационни изследвания.
Пълният текст на статията е достъпен на адрес: https://ec.bioscientifica.com/view/journals/ec/14/12/EC-25-0586.xml
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Безплатен киноследобед в Балчик на 13 февруари
20:31 / 08.02.2026
С мъгла и дъжд започва новата седмица по Черноморието
20:21 / 08.02.2026
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" към Варна е възстанов...
19:49 / 08.02.2026
Катастрофа ограничи движението по АМ "Хемус" към Варна
17:57 / 08.02.2026
Първи кадри от тежката катастрофа във Варна: Една от колите се е ...
12:30 / 08.02.2026
Варненка предизвика ПТП, премина на червен светофар
12:00 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.