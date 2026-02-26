Ученически съвет е учреден във Варна
Гост на учредителното събрание бе кметът на Варна Благомир Коцев, който изрази своята подкрепа към създаването на организацията и подчерта значението на активното участие на младите хора в развитието на града.
Събитието е резултат от общите усилия на отдел "Младежки дейности“ към Община Варна и учениците от Първа езикова гимназия и СОУ "Димчо Дебелянов“. Основни двигатели на идеята бяха Борислав Смирнов и Богдан Алексиев, които бяха избрани за съпредседатели на организацията.
Учредяването на съвета стана с подкрепата на Национален ученически парламент и Национален младежки форум – организации, които активно работят за развитието на младежките политики и насърчаването на ученическото самоуправление в България.
Новосъздаденият Варненски ученически съвет има за цел да обедини учениците от различни училища в града, да създаде платформа за диалог с местните институции и да подкрепя инициативи, които подобряват училищната среда и възможностите за развитие на младите хора във Варна.
