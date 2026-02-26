Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В сградата на Община Варна се проведе учредителното събрание на Варненския ученически съвет (ВУС). В инициативата участваха над 30 представители от 10 варненски училища. Целта е по-активното участие на младите хора в обществения живот на града и създаването на силна ученическа общност, която да изразява мнението и идеите на учениците.

Гост на учредителното събрание бе кметът на Варна Благомир Коцев, който изрази своята подкрепа към създаването на организацията и подчерта значението на активното участие на младите хора в развитието на града.

Събитието е резултат от общите усилия на отдел "Младежки дейности“ към Община Варна и учениците от Първа езикова гимназия и СОУ "Димчо Дебелянов“. Основни двигатели на идеята бяха Борислав Смирнов и Богдан Алексиев, които бяха избрани за съпредседатели на организацията.

Учредяването на съвета стана с подкрепата на Национален ученически парламент и Национален младежки форум – организации, които активно работят за развитието на младежките политики и насърчаването на ученическото самоуправление в България.

Новосъздаденият Варненски ученически съвет има за цел да обедини учениците от различни училища в града, да създаде платформа за диалог с местните институции и да подкрепя инициативи, които подобряват училищната среда и възможностите за развитие на младите хора във Варна.