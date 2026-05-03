Отбор от ученици от 5. клас на МГ "Д-р Петър Берон" – Варна спечели първо място в отборното състезание на XXVIII математически турнир "Академик Кирил Попов", проведен в гр. Шумен (01–03 май 2026 г.).

Младите математици се класираха първи сред 45 отбора от най-елитните училища в България, включително НПМГ - София, СМГ, Питагор и др. Отборът е в състав: Александър Денянов Иванов, Белатрикс Ноа Илия Златева, Кристина Валериева Филипова и Михаил Ивайло Георгиев.

Наградата им беше връчена лично от проф. Любен Корнезов, което подчертава високия престиж на турнира.

Успехът е резултат от сериозна подготовка, постоянство и отлична екипна работа.