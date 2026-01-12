Ученици от Варна грабнаха отличието "Избор на публиката" в национално състезание
"Вече повече от десетилетие това състезание дава на учениците възможност да използват английския език извън рамките на класната стая – като средство за изразяване, творчество и увереност. За нас е важно да показваме, че езикът може да бъде преживяване, а не просто учебен предмет“, коментира Владимир Колев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
В художествено-музикалното състезание могат да участват ученици от училища, които към момента членуват в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Заявления за участие се приемат до 26 януари 2026 г., а всички изпълнения следва да бъдат подадени във видеоформат най-късно до 21 февруари 2026 г.
Постъпилите видеа ще бъдат оценени от професионална комисия, която ще излъчи един победител. Паралелно с това ще се проведе и отворено онлайн гласуване, в рамките на което до 11 март 2026 г. включително ще бъде определен втори победител – "избор на публиката“.
Отличените участници ще получат възможност да представят своите изпълнения по време на откриването на ежегодната национална конференция на преподавателите по английски език "Ден на Кеймбридж“. Те ще бъдат наградени с плакет и предметни награди от Асоциацията, като признание ще получат и преподавателите, участвали в подготовката им.
Миналогодишното издание на състезанието предизвика силен интерес и получи висока оценка както от журито, така и от публиката. Първото място бе присъдено на учениците от ЕГ "Христо Ботев“ – гр. Кърджали, които впечатлиха комисията с въздействащо изпълнение на песента Man! I Feel Like A Woman на английски език. Второто място и отличието "Избор на публиката“ спечелиха възпитаниците на ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ – гр. Варна.
Художествено-музикалното състезание се провежда от 2012 г. и е част от утвърдените инициативи на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, насочени към обединяване на учебни заведения, които споделят стремежа към високи стандарти в обучението по английски език.
