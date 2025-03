Ученици от Варна с две награди в национално състезание за таланти

© Талантливи ученици от гр. Варна спечелиха две награди от художествено-музикалното състезание, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България с цел да насърчи изучаването на английски език чрез изкуство. Младите артисти от ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ завладяха сърцата на аудиторията с вдъхновяващо изпълнение на песента "More than a feeling“ на английски език. С отворено гласуване в интернет те спечелиха приза "Победител на публиката“ с повече от 25 000 гледания и над 5000 харесвания. Едновременно с това талантите постигнаха забележителен успех и в класацията на официалната комисия, в която заеха второто място. Победителите ще бъдат наградени на официална церемония по време на Cambridge day 2025, където ще имат възможност да представят своите музикални композиции на живо.



"Със своя стремеж, отдаденост и мотивация да демонстрират езиковите си познания и да изразят себе си по креативен начин, младите таланти от гр. Варна ни доказаха, че ученето не се ограничава само до пределите на класната стая. То излиза извън нея и може да бъде истински вдъхновяващо, ангажиращо и обогатяващо. Вярвам, че това е пътят към модерното образование, и съм щастлив да видя, че все повече ученици вървят по него“ – сподели Владимир Колев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.



Художествено-музикалното състезание се провежда от 2012 г. насам с основната цел да насърчи творческия подход към усвояването на английския език. То е отворено за всички училища, които понастоящем членуват в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, и е естествено продължение на нейната мисия да обединява учебните заведения, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език.



В рамките на тазгодишното издание на състезанието се включиха ученици от всички краища на България, които с отдаденост и ентусиазъм създадоха впечатляващи музикални произведения. Техните проекти бяха разгледани и оценени от специално назначена комисия. Победителите бяха обявени на 22 март по време на редовното общо събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Успоредно с това се проведе и отворено гласуване в интернет, от което се излъчи и втори победител – този на публиката.



Официалното награждаване на отличените участници и на подготвилите ги учители ще се проведе на 26 април по време на ежегодната национална конференция на преподавателите по английски език Cambridge day 2025. Изявените таланти от художествено-музикалното състезание ще заемат специална роля в нея. Те ще отправят музикален поздрав към присъстващите на събитието с живо изпълнение на своите музикални композиции.



Цялото изпълнение на песента "More than a feeling!“ на учениците от ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ можете да намерите ТУК.



Асоциацията на Кеймбридж училищата в България е създадена от издателство "Клет България“ ООД, представител на Cambridge University Press, като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. Асоциацията е организатор на най-голямото състезание по английски език Kangaroo Global linguistics, като до момента през него са преминали над 100 000 ученици. В Асоциацията членуват над 130 от най-добрите училища у нас, като тя е пример за изключително успешното сътрудничество между университетско издателство и училищно сдружение.