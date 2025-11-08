Ученици от Варна получиха грамоти за участие в дейности по проект "Ние променяме света!". Целта му е да насърчи активното участие на младите хора чрез неформално обучение, укрепване на чувството им за европейска принадлежност и изграждане на нагласи за толерантност, солидарност и отговорност. Чрез серия от обучения, работилници и практически инициативи участниците придобиха ключови умения. Бяха запознати с ценностите на ЕС, както и учиха за здравословни и природощадящи практики.В изпълнение на тези приоритети сдружение "Младежки информационен доброволчески център“ - Варна организира четири обучителни модули, съобщиха от неправителствената организация. Дискусиите бяха водени от ментори – доказани специалисти от Варна. Целта бе чрез неформално обучение, да се дискутират и обсъждат теми, свързани с ангажираността, участието и овластяването на младите хора, толерантност, нравственост, европейска принадлежност, етика, здравословен и природощадящ начин на живот и др.Бе предвиден и иновативен подход - освен традиционните лектори (специалисти с разнообразна експертиза), проектът въведе и обучение, посредством обмяната на опит, знания и умения на самите участници в него. Това са младите хора, обхванати в него, които са лица с разнообразни интереси. Те споделяйки своя, макар и малък жизнен опит, обогатиха останалите участници от целевата група.Проектът на сдружение "Младежки информационен доброволчески център“ се реализира по "Младежки проекти 2025" на Община Варна.