Ученици от Варна с грамоти за обучение по европейска принадлежност
В изпълнение на тези приоритети сдружение "Младежки информационен доброволчески център“ - Варна организира четири обучителни модули, съобщиха от неправителствената организация. Дискусиите бяха водени от ментори – доказани специалисти от Варна. Целта бе чрез неформално обучение, да се дискутират и обсъждат теми, свързани с ангажираността, участието и овластяването на младите хора, толерантност, нравственост, европейска принадлежност, етика, здравословен и природощадящ начин на живот и др.
Бе предвиден и иновативен подход - освен традиционните лектори (специалисти с разнообразна експертиза), проектът въведе и обучение, посредством обмяната на опит, знания и умения на самите участници в него. Това са младите хора, обхванати в него, които са лица с разнообразни интереси. Те споделяйки своя, макар и малък жизнен опит, обогатиха останалите участници от целевата група.
Проектът на сдружение "Младежки информационен доброволчески център“ се реализира по "Младежки проекти 2025" на Община Варна.
