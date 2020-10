Ученици от Варна се завърнаха с медали от световно състезание по астрофизика

© Пореден голям успех за българските гимназисти по природни науки на световно състезание. Тази седмица най-добрите ни ученици по астрофизика завоюваха 8 медала и почетна грамота от онлайн изданието на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика, която тази година се проведе под наименованието Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics (GeCAA) между 25 и 29 септември.



Надпреварата се проведе дистанционно, като организатор бе Естония. В рамките на няколко дни в края на септември гимназистите ни премериха знания с над 300 участници от 50 държави, и успяха за спечелят 2 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала, както и 1 почетна грамота.



Българският отбор бе в състав:



Васил Николов, 12 клас, ПЧМГ София - златен медал



Маргулан Исмолдаев, 10 клас, МГ Варна - златен медал



Иван Попов, 11 клас, ПМГ Гоце Делчев - сребърен медал



Явор Йорданов, 11 клас, НПМГ София - сребърен медал



Калина Георгиева, 12 клас (2020), МГ Варна - бронзов медал



Георги Апостолов, 11 клас, ППМГ Бургас - бронзов медал



Тервел Стоянов, 11 клас, МГ Варна - бронзов медал



Константин Кръстев, 10 клас, ППМГ Бургас - почетна грамота



Стелиян Дянков, 10 клас, ППМГ Бургас



Александър Проданов, 11 клас, ППМГ Казанлък – бронзов медал



Ръководители на българския отбор са Никола Каравасилев (Izzi Science for Kids, ПЧМГ), Захари Дончев (Институт по астрономия към БАН), Ева Божурова (НАОП "Николай Коперник“ Варна) и Александър Куртенков (Институт по астрономия към БАН).



Както всяка година, олимпиадата се състоеше от три тура: теоретичен, анализ на данни и наблюдателен. Когато олимпиадата се провежда присъствено, всяка държава има право да изпрати отбор, в който се състои от най-много пет ученици. Тази година, поради това, че тя се провежда онлайн, бе разрешено всяка страна да регистрира до десет ученика, които да се състезават в индивидуалните турове. Задачите бяха съставени от академичен комитет, в който влизат представители на различни страни по света.



Освен в индивидуалните турове, десет наши ученици взеха участие и в отборното състезание. Те бяха разпределени в отбори, състоящи се от пет участника, като в състава на един такъв отбор влизат ученици от различни страни, избрани на случаен принцип. "Задачата, която им е поставена е да направят наблюдения, на базата на които да се определи разстоянието до Луната. Учениците могат да използват всякаква налична техника, могат да правят теоретични пресмятания, ни крайният резултат трябва да се базира само и единствено на техните измервания.", сподели ръководителят Никола Каравасилев.



Нека отбележим и българските ученици, които участваха в отборния тур:



Иглика Генова, 11 клас, МГ Варна - нейният отбор се класира на второ място



Виктор Герасимов, 10 клас, НПМГ София



Дара Димитрова, 10 клас, СМГ



Денислав Бончев, 12 клас, АК Велико Търново



Джемма Русева, 12 клас (2020), МГ Ямбол



Роман Рогатних, 12 клас, МГ Варна



Гергана Чолакова, 12 клас (2020), СМГ



Борис Василев, 11 клас, СМГ



Надежда Маркова, 12 клас (2020), МГ Русе



Международна олимпиада по астрономия и астрофизика (МОАА) се провежда за първи път през 2007 г., като България се включва през 2011-а. Като структура тя е подобна на Международната олимпиада по астрономия, но е много по-тежка като ниво и трудоемкост. От МОАА българските състезатели са спечелили 35 медала към 2020 г: 8 златни, 11 сребърни, 16 бронзови.