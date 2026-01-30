Арт-инсталация - стара, неработеща микровълнова фурна, превърната в коледно селце, стана големият победител в международната инициатива "WEEE BEHAVE 2025: Електронни отпадъци? Рециклирай и спаси бъдещето!“ Тя се провежда паралелно в няколко европейски държави – България, Кипър, Гърция, Италия и Испания, в рамките на проекта eWAsTER "Предотвратяване на замърсяването на водите от е-отпадъци чрез използването им като ресурс“. Финансирането е осигурено от Програма Interreg Euro-MED, а бюджетът на проекта е 2 046 650 евро. По него работи консорциум от 10 партньори от Португалия, Гърция, Италия, Словения, Босна и Херцеговина, Испания, Кипър и България – АБЧО. Продължителността на eWAsTER е от 1.01.2024 г. до 30.06.2026 г., информира Областният информационен център във Варна.eWАsTER има за цел да популяризира местни и регионални политики за по-добро управление на електронните отпадъци, насърчавайки нови иновативни еко-бизнес модели, базирани на преобразуването на линейния електрически и електронен сектор в устойчив кръгов модел.В основата на детския конкурс стои идеята, че осведомеността трябва да започне в училищата, за да повлияе на семействата и на цялата общност. Информационно-образователната кампания е обхванала ученици от 1 до 4 клас, включвайки и регионален ученически конкурс за най-креативен проект от е-отпадъци.Проектът, получил най-висока оценка за оригиналност и нестандартно мислене, е екипна работа на шест ученици от II и IV клас от ОУ "Св. Климент Охридски“ – с. Константиново (Община Варна). Те са превърнали стара, неработеща микровълнова фурна в малко светещо коледно селце - арт-инсталация. На второ място е награден четвъртокласникът Константин Стоянов от СУ "Васил Левски“ – град Девня, с проекта си "Еко-Пазителят“ – голям робот от електронни отпадъци със светещо в червено сърце. 8-годишната Ива Тодорова от ОУ "Св. Патриарх Евтимий“ в гр. Белослав е грабнала третото място с оригинален проект на карта на България, направена от планки, батерии и електронни компоненти.В конкурса са премерили сили общо 128 проекта, а в инициативата WEEE Behave са включени над 400 деца от 1 клас до 4 клас от училищата на територията на Варненска област.