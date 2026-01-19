Ученици от Варна заснемат екологични видеа за Черно море
Проектът е финансиран по програмата BlueLightS, част от "Хоризонт Европа“ на Европейския съюз. Неговата цел е да насърчи океанската грамотност и гражданската активност сред учениците чрез творчески и практически дейности, посветени на опазването на Черно море.
В рамките на три месеца учениците на възраст 15–17 години ще изследват реалните екологични предизвикателства на морето и крайбрежните територии, ще се срещат с експерти и ще създадат кратки документални филми, отразяващи връзката между човека и природата.
Проектът съчетава екологично образование, медийна грамотност и гражданска ангажираност. Младите хора ще участват в интерактивни уъркшопи, ще се обучават как да анализират екологични послания в медиите и ще се превърнат от пасивни потребители в активни създатели на съдържание.
Инициативата се реализира в партньорство със Сдружение "Нашият свят“, гражданската група "Защитници на Черно море“ (DOBS), както и с представители на местни екологични организации. Тези срещи ще дадат на учениците възможност да се запознаят с реалните екологични предизвикателства и усилията за устойчиво развитие по крайбрежието.
Резултатите от проекта ще бъдат представени чрез публични прожекции, училищни изложби и онлайн разпространение, така че посланието на младите автори да достигне до широката общественост, техни връстници, родители, местната общност и европейската мрежа EU4Ocean Coalition.
"CREST е повече от училищен проект. Това е начин младите хора да осъзнаят своята роля в опазването на Черно море и да развият умения за критично мислене, творчество и сътрудничество“, споделя д-р Ива Панева, ръководител на проекта на проекта от Частна търговска гимназия "Конто Трейд“ – Варна.
С реализирането на CREST училището има възможност да стане Европейско синьо училище (European Blue School) – част от инициативата на Европейската комисия за насърчаване на океанската грамотност и устойчивостта на водните екосистеми.
Проектът показва как образованието може да вдъхнови реална промяна – когато учениците не просто учат за природата, а се превръщат в нейни защитници.
