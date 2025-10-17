Заместник-кметът на Община Варна Пламен Китипов откри второто издание на инициативата "Пътят на предприемача“ в Юнашкия салон. Варна е една от петте спирки от националното турне, което се провежда под мотото "AI, дигитализация и иновации“.Китипов приветства участниците, сред които много ученици, за техния интерес към дигитализацията и приложението на новите технологии в различни сфери от живота и очерта огромните ползи, които те могат да имат както за икономиката, така и в публичния сектор. Сред участниците в дискусиите бяха експерти от Министерството на иновациите и растежа, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“, ИКТ Клъстер – Варна и представители на организаторите на форума - София Тех Парк, JA Bulgaria, дигиталния югозападен хъб Innovation Amp, The Recursive, #Breaking Grounds и ARC Foundation.В рамките на дискусиите беше отбелязано, че дигитализацията в България се развива с добри темпове и дори изпреварва държави като Дания. Друг положителен момент, който участниците отчетоха, е, че технологиите и иновациите не се случват само в София, а в цялата страна.В рамките на инициативата водещи експерти и организации, които подкрепят стартиращи компании и млади таланти, запознават предприемаческите общности и участниците с актуални програми за финансиране и подкрепа на иновативни проекти, дават практически насоки за стартиране и развитие на собствен бизнес. Организаторите и партньорите обединяват усилия, за да създадат платформа, която вдъхновява младите хора и насърчава предприемаческата култура в България. Пред младежите от Варна бяха представени новите инициативи и проекти, които София Тех Парк и JA Bulgaria стартират.Националното турне "Пътят на предприемача“ продължава до 21 октомври и ще гостува още в Бургас и Благоевград.