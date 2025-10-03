Ученици в неравностойно положение от 10 и 11 клас от Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров"-Варна, които се обучават по всички професии и специалности, ще бъдат включени в мобилност през август 2026 г. Стажът ще се проведе в изпълнение на проект по програма "Еразъм+“ в Тенерифе, Канарски острови, и ще бъде с продължителност от три седмици, информираха от Областния информационен център във Варна.През учебната 2025/2026 година варненската професионална гимназия ще участва в изпълнението на проекта в консорциум с ПГ "Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Видин и ПГТ "Александър Паскалев“ в гр. Хасково. Координатор е сдружение "Брейн груп“, гр. Видин.Основната цел е предоставяне на подкрепа на младежи в неравностойно положение за придобиване на професионални компетентности, знания, умения и нагласи с оглед подобряване на тяхното лично развитие и пригодността им за заетост на трудовия пазар.