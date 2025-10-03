ЗАРЕЖДАНЕ...
Ученици в неравностойно положение от Варна ще стажуват на Канарските острови
През учебната 2025/2026 година варненската професионална гимназия ще участва в изпълнението на проекта в консорциум с ПГ "Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Видин и ПГТ "Александър Паскалев“ в гр. Хасково. Координатор е сдружение "Брейн груп“, гр. Видин.
Основната цел е предоставяне на подкрепа на младежи в неравностойно положение за придобиване на професионални компетентности, знания, умения и нагласи с оглед подобряване на тяхното лично развитие и пригодността им за заетост на трудовия пазар.
