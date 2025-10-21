ЗАРЕЖДАНЕ...
Ученици във Варна учиха как да реагират при насилие
©
Целта на занятията бе превенция на асоциално поведение. Освен примери с филми, бяха дадени и примери от живия живот, като последния инцидент в София бе най-актуален. Учениците признаха че половината от тях са научили от социалните медии за него, като осъдиха насилието. Езикът на тялото, контактите в мрежата, решаване на конфликти, са основните теми на редицата занятия, които ще проведе инспектор Камен Аполонов.
Срещите му с ученици от Варна е в изпълнение на проекта "Ние променяме света!" на Младежки информационен доброволчески център. Той е в изпълнение на Младежки проекти 2025, финансирани от Община Варна.
Проектът е насочен към младите хора във Варна - ученици и студенти. Той ще запълни важна ниша от образованието на младежите и ще им даде полезна, практическа информация за бъдещия им живот, като достойни граждани на България и Европейския съюз.
Проектът цели да насърчи активното участие на младите хора чрез неформално обучение, укрепване на чувството им за европейска принадлежност и изграждане на нагласи за толерантност, солидарност и отговорност. Чрез серия от обучения, работилници и практически инициативи участниците ще развият ключови умения, ще се запознаят с ценностите на ЕС и ще усвоят здравословни и природощадящи практики.
В изпълнение на тези приоритети, проектът предвижда организирането на четири обучителни модули, които предвиждаме да се осъществят на територията на четири варненски училища и гимназии в часовете на класния ръководител. Тези дискусии ще бъдат водени от ментори – доказани специалисти от Варна. Така, чрез неформалното обучение, проектът ще обедини теми, свързани с ангажираността, участието и овластяването на младите хора, толерантност, нравственост, европейска принадлежност, етика, здравословен и природощадящ начин на живот, и др.
Още от категорията
/
Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина"-Варна предлага лечение на всички аспекти на хроничната болка
08:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.