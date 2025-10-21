Трагичният инцидент в столичния мол бе дискутиран с ученици във Варна. Причината е, че големите градове имат еднотипни проблеми, а само чрез заостряне на вниманието те могат да бъдат избягвани. Ментор на занятията, които се проведоха във Варненската търговска гимназия "Г.С. Раковски", бе инспектор Камен Аполонов от Областната дирекция на МВР в морския град.Целта на занятията бе превенция на асоциално поведение. Освен примери с филми, бяха дадени и примери от живия живот, като последния инцидент в София бе най-актуален. Учениците признаха че половината от тях са научили от социалните медии за него, като осъдиха насилието. Езикът на тялото, контактите в мрежата, решаване на конфликти, са основните теми на редицата занятия, които ще проведе инспектор Камен Аполонов.Срещите му с ученици от Варна е в изпълнение на проекта "Ние променяме света!" на Младежки информационен доброволчески център. Той е в изпълнение на Младежки проекти 2025, финансирани от Община Варна.Проектът е насочен към младите хора във Варна - ученици и студенти. Той ще запълни важна ниша от образованието на младежите и ще им даде полезна, практическа информация за бъдещия им живот, като достойни граждани на България и Европейския съюз.Проектът цели да насърчи активното участие на младите хора чрез неформално обучение, укрепване на чувството им за европейска принадлежност и изграждане на нагласи за толерантност, солидарност и отговорност. Чрез серия от обучения, работилници и практически инициативи участниците ще развият ключови умения, ще се запознаят с ценностите на ЕС и ще усвоят здравословни и природощадящи практики.В изпълнение на тези приоритети, проектът предвижда организирането на четири обучителни модули, които предвиждаме да се осъществят на територията на четири варненски училища и гимназии в часовете на класния ръководител. Тези дискусии ще бъдат водени от ментори – доказани специалисти от Варна. Така, чрез неформалното обучение, проектът ще обедини теми, свързани с ангажираността, участието и овластяването на младите хора, толерантност, нравственост, европейска принадлежност, етика, здравословен и природощадящ начин на живот, и др.