Експертите от ИПИ отчитат, че делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до точно 40%.

Впечатление прави, че различните профили са добре развити в различни области от страната, справка на ФОКУС разглежда в коя част на България - кои предмети са на почит.

Разпределението по области показва различни характеристики на профилираното образование.

Областите София и Велико Търново залагат на образованието в софтуерни и хардуерни науки.

Учениците в Търговище, Пазарджик и Шумен пък наблягат на природните науки.

Големите области София, Пловдив, Варна и Бургас са фокусирани върху чуждите езици, които като цяло се възприемат като по-добра основа за продължаващо образование, включително в чужбина.

В Монтана и Добрич наблягат на на икономическото развитие и предприемачеството, Враца – на хуманитарните и обществени науки.

Единствено в областите Смолян и Ямбол разпределението по основните профили е приблизително равномерно. Експертите от ИПИ отбелязват, че липсата на ясно изразена специализация може да се тълкува като опит за универсално предлагане, което не винаги води до ефективно насочване на учениците.

Най-малко са паралелките по изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт.