Учениците в област Варна ще преминат в онлайн обучение от 14 до 20 януари. Това предлага здравната комисията, като причината е високата заболеваемост.На територията на областния град тя е 14 на сто, но в отделни населени места във Варненско е 30 процента.Към момента официалните данни сочат, че болните в областта са 239 на 10 000 души.Учениците ще преминат онлайн обучение, ако Министерството на здравеопазването се съгласи с предложението на варненската комисия.От там предлагат и затягане на здравните мерки – по-стриктен достъп до болници, клиники, консултации и пр.